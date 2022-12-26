Общество 26 декабря 2022, 05:07 Названы сроки закрытия сделки по покупке фабрики IKEA Губернатор Никитин: сделку по покупке фабрики IKEA в Новгороде закроют в начале 2023 года Pxhere

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Сделка по покупке мебельной фабрики IKEA в Новгороде находится на завершающем этапе. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Он допустил, что официально ее закроют до конца первого квартала 2023 года.

По словам Никитина, в приобретении производства заинтересованы несколько конкретных лиц. Решение примет штаб-квартира IKEA. После этого оно будет согласовано на уровне Минпромторга России. Там и вынесут окончательный вердикт.

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Возможные инвесторы, как добавил Никитин, посещали заводы и ознакомились с процессом работы.

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«В ноябре–декабре завод даже запускал работу в тестовом режиме, чтобы показать потенциальным покупателям действующие мощности предприятия», — сказал Никитин.

В декабре также стало известно, что IKEA не станет выплачивать компенсацию более 500 работникам российских фабрик в Ленинградской и Кировской областях. Инициативная группа работников начала проводить опрос ранее подписавших петицию о компенсации о том, устраивает ли их отказ компании