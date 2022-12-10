Общество 10 декабря 2022, 03:00 IKEA отказала в компенсации работникам двух российских фабрик Работникам фабрик IKEA в Ленинградской и Кировской областях отказали в выплате компенсаций Pxhere

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IKEA не будет выплачивать компенсацию более 500 работникам российских фабрик в Ленинградской и Кировской областях. Об отказе компании сообщили на странице профсоюза «ИКЕА Тихвин» во «ВКонтакте».

Петицию руководству головного офиса компании подписали 510 человек. Работники заводов настаивали на выплате им единовременной компенсации в размере 50 тысяч рублей. Они требовали гарантировать им сохранение рабочих мест при переходе к новому собственнику в течение 12 месяцев, выплатить им бонусы «Спасибо» за 2022 год.

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«С сожалением сообщаем вам, что мы не можем удовлетворить или дать обещания ни по одному из ваших требований», — указано в сообщении.

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Инициативная группа работников сейчас проводит опрос подписавших петицию о том, устраивает ли их отказ компании, сообщил в беседе с ТАСС органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов. В том случае, если несогласных будет большинство, то, по его словам, «профсоюзная организация соберет заявления, 50% плюс один голос — и выйдет на коллективные переговоры».