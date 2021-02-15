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    15 февраля 2021, 11:05

    Менее 15 тысяч случаев COVID-19 за сутки выявлено в России третий день подряд

    Андрей Иванов

    Российские медики выявили за сутки 14 207 новых случаев ковида. Этот показатель не превышает 15 тысяч третий день подряд, сообщил оперштаб.

    Менее 15 тысяч случаев COVID-19 за сутки выявлено в России третий день подряд

    За все время пандемии в нашей стране выявили 4 086 090 случаев болезни. Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом умерли 394 человека. Всего от ковида умерли 80 520 заразившихся.

    Выздоровели за сутки 13 935 пациентов. Всего 3 607 036.

    По числу выявленных за прошедшие 24 часа случаев COVID-19 первые три места среди российских регионов занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область с показателями 1818, 1093 и 801 соответственно.

    Сейчас в России идет масштабная вакцинация от коронавируса. Сделать бесплатную прививку может любой желающий во всех регионах страны. Власти планируют привить более половины населения без учета переболевших и детей, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

    Врач и телеведущий Евгений Комаровский призвал сделать укол и тех, кто вылечился от ковида. Он подчеркнул, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител больше, чем после болезни.