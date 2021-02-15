Менее 15 тысяч случаев COVID-19 за сутки выявлено в России третий день подряд

Российские медики выявили за сутки 14 207 новых случаев ковида. Этот показатель не превышает 15 тысяч третий день подряд, сообщил оперштаб.

За все время пандемии в нашей стране выявили 4 086 090 случаев болезни. Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом умерли 394 человека. Всего от ковида умерли 80 520 заразившихся.

Выздоровели за сутки 13 935 пациентов. Всего 3 607 036.

По числу выявленных за прошедшие 24 часа случаев COVID-19 первые три места среди российских регионов занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область с показателями 1818, 1093 и 801 соответственно.

Сейчас в России идет масштабная вакцинация от коронавируса. Сделать бесплатную прививку может любой желающий во всех регионах страны. Власти планируют привить более половины населения без учета переболевших и детей, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский призвал сделать укол и тех, кто вылечился от ковида. Он подчеркнул, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител больше, чем после болезни.