Общество 02 марта 2023, 08:57 Названы сроки ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС Советник гендиректора Карчаа: ротация миссии МАГАТЭ на ЗАЭС запланирована на 2 марта РИА «Новости»

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Ротация сотрудников миссии агентства МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции должна произойти 2 марта. Об этом ТАСС рассказал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«С этими людьми нельзя быть уверенным ни в чем, но на данный момент мы планируем, что ротация все-таки произойдет 2 марта», — сказал он.

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Карчаа напомнил, что процедура смены группы наблюдателей должна была произойти еще несколько недель назад, однако она трижды срывалась по вине департамента безопасности ООН.

Наблюдатели МАГАТЭ находятся на Запорожской АЭС с сентября 2022 года, состав группы регулярно менялся. Последняя ротация произошла в феврале, с тех пор смена сотрудников оказалась невозможной.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что вина за срыв ротации лежит на западных спецслужбах, которые используют структуры ООН в личных интересах. Он подтвердил, что российская сторона готова предоставить гарантии МАГАТЭ в беспрепятственном проезде к ЗАЭС.