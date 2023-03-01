Общество 01 марта 2023, 09:21 Запад обвинили в срыве ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС Член ВГА Рогов обвинил западные спецслужбы в срыве ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС РИА «Новости»

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Западные спецслужбы умышленно срывают ротацию миссии специалистов агентства МАГАТЭ на Запорожской атомной станции. Об этом РИА «Новости» рассказал член военно-гражданской администрации региона, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Изначально ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС планировали в феврале, но она постоянно срывается. Спецслужбы Запада препятствуют приезду на атомный объект новой миссии МАГАТЭ, используя структуры ООН», — сообщил он.

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Рогов напомнил, что представители МАГАТЭ постоянно находятся на ЗАЭС с сентября 2022 года. С тех пор они провели несколько смен состава, последняя была в феврале.

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«Потом Запад обвинит Россию, что якобы мы опять устраиваем сложности и препятствии в посещении ЗАЭС. Но никаких проблем нет, мы готовы гарантировать посещение АЭС для миссии. МАГАТЭ при желании может приехать на станцию со стороны России, через ДНР или Крым», — добавил член военно-гражданской администрации.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ООН трижды блокировала миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС.