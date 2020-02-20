Названы сроки проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Граждане России до 1 мая 2020 года смогут отдать свои голоса за поправки в Конституцию. Всероссийское голосование пообещали провести в выходной день.

«Пока понятно, что это будет выходной. И, скорее всего, понятно, что это будет до майских праздников», — приводит ТАСС слова главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Ранее он говорил, что 27 февраля пройдет заседание комитета, где решат вопрос о порядке проведения всероссийского голосования по поправкам к Конституции.

Прием предложений по законопроекту об изменении Конституции закончится 2 марта 2020-го. После этой даты депутаты, эксперты и юристы начнут рассматривать поступившие инициативы. Сам документ внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

Первое чтение прошло 23 января, законопроект приняли единогласно. Второе чтение состоится после того, как на рассмотрение поступит последняя поправка. Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, предложения регионов будут обрабатывать в последнюю неделю февраля.