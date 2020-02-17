Госдума закончит прием предложений к закону о Конституции 2 марта

«Принято решение до 2 марта продлить срок рассмотрения поправок в Конституцию», — заявил он.

По словам спикера, в последнюю неделю февраля комитет по госстроительству и законодательству начнет работать по предложениям, которые подготовили регионы. После того, как на рассмотрение поступит последняя поправка, Совет Думы соберется снова и определит дату второго чтения законопроекта. Ориентировочно это будет 10 марта.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что на рассмотрении рабочей группы по поправкам в Конституцию находилось уже более 500 предложений. Еще более 200 ждало своей очереди.

Депутаты Госдумы 23 января в первом чтении приняли законопроект о поправке к Конституции, который внес президент России Владимир Путин. В основной закон страны предложили внести расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет на второе гражданство и вид на жительство должностным лицам, ограничение количества сроков президентства и так далее.

Второе чтение планировали провести еще 11 февраля, но из-за большого количества предложений срок сначала перенесли на 14 февраля, а сегодня стало известно о переносе на 2 марта.