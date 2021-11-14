Названы сроки поставки в Индию первого дивизиона ЗРС С-400 «Триумф»

Первый дивизион зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» Россия поставит в Индию до конца 2021 года. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«До конца года будет поставлен первый дивизион», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

Контракт на поставку С-400 Россия и Индия заключили в октябре 2018 года. По условиям сделки, Дели заплатит 5,43 миллиарда долларов за пять полковых комплектов этой ЗРС. Ранее С-400 у России закупили Китай и Турция.

Зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения С-400 предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации. Она способна в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия поражать баллистические ракеты, гиперзвуковые цели и другие средства нападения с воздуха.

В ноябре стало известно о начале разработок в России новой зенитной ракетной системы С-550.