Названы сроки начала ревакцинации от коронавируса в Москве

Ревакцинация от коронавируса в Москве начнется через несколько дней. Об этом заявил руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«Уровень антител никакого значения не имеет, он через шесть месяцев такой, который как раз требует ревакцинации. <…> Логика всех событий развития эпидемии к этому подталкивает, я имею в виду нормативное регулирование ревакцинации», — сказал Хрипун на конференции «Вакцинация от COVID-19: ответы на главные вопросы». Его процитировало РИА «Новости».

Он ответил на вопрос о том, могут ли отказать в ревакцинации привившимся полгода назад жителям Москвы. Хрипун сообщил, что через несколько дней ревакцинация будет возможна.

В России сейчас проходит активная кампания по вакцинации населения от коронавируса из-за новой вспышки заболеваемости. Вакцинацию сделали обязательной в ряде регионов. В частности, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области.

Больше всего заболевших в Москве. За последние сутки в российской столице COVID-19 подтвердился у 6555 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о вводе новых ограничений. В общепит с 28 июня будут пускать только тех, кто привился, переболел недавно коронавирусом, а также людей с отрицательным тестом ПЦР.