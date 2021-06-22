Пускать в рестораны Москвы станут только по QR-коду

Защищенные от ковида люди смогут войти в московский ресторан только по QR-коду, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы заявил, что с 28 июня заведения общественного питания будут доступны только посетителям, прошедшим вакцинацию, переболевшим коронавирусной инфекцией в течение полугода или сдавшим отрицательный тест ПЦР в одной из лабораторий Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС.

Пройти в заведение можно только по специальному QR-коду, который можно получить при помощи электронной медицинской карты, портала mos.ru, сайта ЕМИАС.ИНФО, единого портала государственных или муниципальных услуг или в регистратуре городской поликлиники.

«Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут», — говорится в сообщении Собянина.

Мэр Москвы отметил, что рестораны и кафе обязаны самостоятельно создать систему проверки наличия QR-кодов. Те предприятия общепита, которые не выполнят эти требования, смогут работать только навынос или доставку.

Мэр Москвы не исключил, что система может дать сбой, сведения о вакцинации или ПЦР-тесте могут отсутствовать в общей базе. Для решения этих вопросов создадут специальную группу разбора, к которой можно обратиться через личный кабинет на сайте mos.ru.

Собянин отметил, что такие правила посещений кафе и ресторанов уже несколько месяцев действуют в Европе и Азии.

«Москве настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна, который будет страшным ударом по тысячам работающих в общепите людей», — предупредил мэр.

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что эпидемическая ситуация в городе остается сложной. Количество госпитализаций не снижается — и власти разворачивают все новые койки.

Единственным выходом из сложившейся ситуации он назвал вакцинацию. Хрипун отметил, что прививку от коронавируса в Москве сделали более двух миллионов человек.