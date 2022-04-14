Россия может полностью перейти на отечественные самолеты к 2030 году

Главный редактор Avia.ru Роман Гусаров считает, что Россия может полностью перейти на отечественные самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21 уже к 2030-му году. Об этом написало ИА НСН.

Для того, чтобы переход состоялся, необходимо полностью импортозаместить комплектующие лайнеров.

«Идет импортозамещение не только в компонентах самолетов, но и в парке наших авиакомпаний. Этот процесс идет и теперь не обратим. Однозначно российские авиакомпании будут пересаживаться на отечественные самолеты, основными из которых будут SSJ100 и МС-21. Заместить 500 или 700 самолетов, которые сегодня необходимы авиакомпаниям, в одночасье невозможно, таких мощностей нет ни в одной стране мира. Но где-то к 2030 году можно будет сказать, что Россия обеспечила авиакомпании современными, безопасными и прекрасными самолетами», — сказал Гусаров.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что необходимо время для полного импортозамещения в авиационной сфере. Заместить комплектующие для самолетов необходимо в ближайшие два года.