Жители России стали создавать «подушки безопасности», страхуя свои жизни

Директор по стратегическому анализу СК «Росгосстрах Жизнь» Иван Чубарь заявил, что жители России стали создавать «подушки безопасности» с помощью накопительного страхования жизни (НСЖ), написал портал «Ридус».

«Мы видим, что НСЖ становится все более востребованным на рынке: его доля в общих продажах страховщиков жизни выросла с 27% в 2019 году до 31% в 2020-м. Для сравнения: в 2018-м доля НСЖ в общих сборах компаний по страхованию жизни составляла всего 14%», — отметил специалист.

По его словам, любой договор страхования жизни или страхования от несчастного случая называется «подушкой безопасности». Большинство людей выбирают НСЖ, так как страховка от несчастных случаев часто дорогая. По данным прошлого года, практически половина граждан РФ 48,2% не откладывает деньги на будущее своих детей. Примерно по 21% респондентов заявили, что копят на свадьбу и на образование.