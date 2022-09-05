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(обновлено: 05 сентября 2022, 16:56)

Названы способы справиться с психологическими проблемами из-за дистанционной работы

Психолог Метальникова: медитации и общение помогут не загрустить на удаленке

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Психолог Александра Метальникова рассказала, какие приемы помогут справиться с психологическими проблемами, возникшими из-за удаленной работы. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Она рассказала, что поднять настроение можно, если выписать плюсы удаленки. Кроме того, помогут медитации, а также телесные практики, например йога, массаж или ванна.

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Можно повесить в комнате, где вы работаете, фотографии близких людей. А еще лучше почаще с ними общаться.

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Также Метальникова посоветовала завести альбом с фотографиями и информацией о родственниках и друзьях. Например, об их днях рождения, идеях для подарков и всяких мелочах, которыми их можно порадовать.

Психолог Оксана Защиринская рассказала, как помочь детям, которые не влились в школьный коллектив. Она уточнила, что можно создать условия, в которых ребенок заведет друзей вне школы. Например, отдать его в какую-нибудь секцию, где он познакомится с людьми, близкими ему по интересам. При этом в школу он будет ходить просто ради учебы, без попыток кому-то понравиться, заключила психолог.

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