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Психолог Защиринская рассказала, как помочь ребенку, который не может влиться в школьный коллектив

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Если у ребенка не получается влиться в коллектив в школе и подружиться с одноклассниками, нужно попробовать создать такие условия, чтобы он смог найти друзей вне школьных стен. Об этом "Газете.ru" рассказала  психолог, доктор психологических наук Оксана Защиринская.

«Мы, психологи, в этом случае предлагаем им размышлять так: давай ты будешь ходить в школу для того, чтобы просто сидеть за партой, учиться, взаимодействовать с учителями, не стараться понравиться кому-то или примкнуть к уже сложившимся группам, а дружить ты будешь за стенами образовательного учреждения. Многие подростки так не думают, и такая подсказка снижает уровень их стресса», — пояснила она.

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Можно отдать ребенка в кружок или секцию, где он сможет найти друзей, близких по интересам, написало РИА ФАН. Также можно попробовать общаться с семьями друзей, в которых есть дети - возможно, ездить куда-то вместе на выходные.

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