Названы способы сэкономить на ЖКХ

Специалисты сервиса «СберУслуги» для «ФедералПресс» назвали несколько действенных способов экономии на ЖКХ. О некоторых из них можно задуматься прямо сейчас, о других — во время ремонта.

Если дома нет счетчиков электроэнергии, их нужно установить. Кроме того, не стоит пренебрегать функцией контроля тепла на батареях. На время отъезда их лучше полностью отключать. Если в батареях нет функции контроля тепла, такие батареи можно установить при ремонте.

Если в доме проживает большая семья, стоит задуматься о покупке посудомоечной машины — это поможет экономить воду. Наконец, при выборе бытовой техники и лампочек специалисты рекомендуют обращать внимание на класс энергопотребления, он должен быть А, А+ или А++.

Об этих и других способах экономии на услугах ЖКХ — в материале «360».