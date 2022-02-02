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    02 февраля 2022, 20:56

    Названы способы сэкономить на ЖКХ

    Полина Гребенщикова

    Специалисты сервиса «СберУслуги» для «ФедералПресс» назвали несколько действенных способов экономии на ЖКХ. О некоторых из них можно задуматься прямо сейчас, о других — во время ремонта.

    Названы способы сэкономить на ЖКХ

    Если дома нет счетчиков электроэнергии, их нужно установить. Кроме того, не стоит пренебрегать функцией контроля тепла на батареях. На время отъезда их лучше полностью отключать. Если в батареях нет функции контроля тепла, такие батареи можно установить при ремонте.

    Если в доме проживает большая семья, стоит задуматься о покупке посудомоечной машины — это поможет экономить воду. Наконец, при выборе бытовой техники и лампочек специалисты рекомендуют обращать внимание на класс энергопотребления, он должен быть А, А+ или А++.

    Об этих и других способах экономии на услугах ЖКХ — в материале «360».