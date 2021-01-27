Названы способы сэкономить на оплате коммуналки

Сайт «Утро.ру» отметил, что есть приемы, которые позволят снизить расход воды и электроэнергии на 30-50%. Например, лучше установить электротехнику класса А. Также следует использовать энергосберегающие лампочки и регулярно мыть окна и плафоны люстр. Кроме того, можно установить датчики, реагирующие на движение, чтобы свет горел лишь в присутствии человека в помещении. Еще можно использовать регулятор на радиаторе, который избавит от необходимости проветривать квартиру зимой.

«Нужно следить и за водой. Здесь возможен обратный вариант: если температура горячей воды ниже 40 градусов Цельсия, за нее следует платить по холодному тарифу», — рассказала Разворотнева.

В конце она добавила, что на все следует установить счетчики.

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова объяснила, в каких ситуациях лучше не отправлять собеседнику голосовое сообщение.