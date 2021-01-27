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    27 января 2021, 16:07

    Названы способы сэкономить на оплате коммуналки

    Дарья Морозова

    Эксперт в области ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, как можно снизить платежи за коммунальные услуги. Об этом сообщил журнал «ПолитРоссия».
    Названы способы сэкономить на оплате коммуналки

    Сайт «Утро.ру» отметил, что есть приемы, которые позволят снизить расход воды и электроэнергии на 30-50%. Например, лучше установить электротехнику класса А. Также следует использовать энергосберегающие лампочки и регулярно мыть окна и плафоны люстр. Кроме того, можно установить датчики, реагирующие на движение, чтобы свет горел лишь в присутствии человека в помещении. Еще можно использовать регулятор на радиаторе, который избавит от необходимости проветривать квартиру зимой.

    «Нужно следить и за водой. Здесь возможен обратный вариант: если температура горячей воды ниже 40 градусов Цельсия, за нее следует платить по холодному тарифу», — рассказала Разворотнева.

    В конце она добавила, что на все следует установить счетчики.

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