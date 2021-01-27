Эксперт по этикету объяснил, почему лучше не записывать голосовые сообщения
Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова объяснила, в каких ситуациях лучше не отправлять собеседнику голосовое сообщение, пишет сайт NEWS.ru.
По словам специалиста, человеку нередко неудобно прослушивать длинное послание. Часто это вызывает дискомфорт не только у адресата, но и у людей, которые находятся рядом с ним. Исключением для записи голосовых служат только непредвиденные, экстренные случаи.
«Необходимо сначала узнать у своего собеседника, как он относится к голосовым сообщениям, и попросить разрешения на их отправку. Во всех остальных случаях это считается моветоном. Те, кто поддерживает подобный формат общения, аргументируют свою позицию, что так удобно», — пояснила Холгова.
При этом чтение напечатанного сообщения занимает меньше времени у получателя. Таким образом адресант проявляет уважение к личному времени собеседника.