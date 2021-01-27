facebook_pixel
    27 января 2021, 12:59

    Эксперт по этикету объяснил, почему лучше не записывать голосовые сообщения

    Полина Петрова

    Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова объяснила, в каких ситуациях лучше не отправлять собеседнику голосовое сообщение, пишет сайт NEWS.ru.
    Эксперт по этикету объяснил, почему лучше не записывать голосовые сообщения

    По словам специалиста, человеку нередко неудобно прослушивать длинное послание. Часто это вызывает дискомфорт не только у адресата, но и у людей, которые находятся рядом с ним. Исключением для записи голосовых служат только непредвиденные, экстренные случаи.

    «Необходимо сначала узнать у своего собеседника, как он относится к голосовым сообщениям, и попросить разрешения на их отправку. Во всех остальных случаях это считается моветоном. Те, кто поддерживает подобный формат общения, аргументируют свою позицию, что так удобно», — пояснила Холгова.

    При этом чтение напечатанного сообщения занимает меньше времени у получателя. Таким образом адресант проявляет уважение к личному времени собеседника.