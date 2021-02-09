Названы способы обезопасить личные данные в Сети

В прошлом году активизировались киберпреступники. Они воспользовались тем, что большинство россиян перевели на удаленную работу, и придумали новые способы похищения денег. Эксперты по кибербезопасности рассказали «РИА» Новости, как уменьшить риск кражи личных данных в Сети.

«В период с февраля по апрель 2020 число фишинговых и вредоносных атак на почве коронавируса возросло в 40 раз: с пяти тысяч в неделю до 200 тысяч. В мае и июне, когда некоторые страны начали ослаблять режим самоизоляции, мошенники, напротив, усилили вредоносную активность, не связанную с COVID-19. В конце июня общее число кибератак увеличилось на 34% по сравнению с показателями марта и апреля», — рассказал руководитель группы системных инженеров по работе с партнерами Check Point Software Technologies в России Сергей Забула.

Уменьшить риски кражи личных данных в Сети, по мнению специалиста по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрия Галова, можно, следуя простым правилам.

Скачивать программы нужно только с официальных сайтов или из официальных магазинов приложений, не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или социальных сетях, а также проверять название сайта в адресной строке перед тем, как вводить свои личные или платежные данные. Также нужно регулярно обновлять установленные приложения и операционную систему.

Галов посоветовал не разглашать информацию о своем счете или карте, даже если об этом просит сотрудник банка, позвонив по телефону.

Важно установить надежные пароли, отметил глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Федоров. Он напомнил, что идеальный пароль включается в себя 16 символов, среди которых строчные и заглавные буквы и цифры.

Во вторник, 9 февраля, весь мир отмечает Всемирный день безопасного интернета. Идея празднования принадлежит Еврокомиссии, которая была поддержана европейскими некоммерческими организациями. Целью праздника является информирование людей об ответственном и безопасном использовании Интернета.