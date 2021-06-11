Названы способы для более быстрого созревания помидоров

Дачникам дали советы для того, чтобы получить хороший урожай помидоров. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

В первую очередь следует убрать молодые побеги из пазух листьев. Это поможет плодам быстрее созреть и стать более крупными.

Также рядом с шейкой корня можно прорезать сквозную щель длиной в 10 сантиметров и вставить туда маленький деревянный колышек толщиной в 5 миллиметров.

Еще один способ — избавление растения от лишних листьев. Следует обрывать по два листка в неделю внизу посадки. Это поможет кусту перестроиться, и все его силы пойду на выращивание плодов.

Ранее дачникам рассказали, как защитить картофель и другие растения от колорадского жука.

Лучший способ — это обработать картофель еще до посадки. Для этого нужно опрыскать клубни специальном средством за часа три-четыре перед тем, как они окажутся в земле. Уже посаженные кусты также можно опрыскать этим средством, чтобы не дать вредителям размножаться. При этом температура воздуха должны быть в районе +12… +25 градусов.