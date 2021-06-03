Назван способ защиты картофеля от колорадского жука

Дачникам рассказали, как защитить картофель и другие растения от колорадского жука. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Лучший способ — это обработать картофель еще до посадки. Для этого нужно опрыскать клубни специальном средством за часа три-четыре перед тем, как они окажутся в земле. Уже посаженные кусты также можно опрыскать этим средством, чтобы не дать вредителям размножаться. При этом температура воздуха должны быть в районе +12… +25 градусов.

Ранее дачникам рассказали, как навсегда выгнать из огорода муравьев.

Чтобы побыстрее избавиться от вредителей, понадобятся лоскуты хлопчатобумажной ткани и нерафинированное растительное масло. Нужно пропитать материал и обмотать им стволы деревьев на середине. Масло в небольшом объеме нужно подливать на ткань раз в неделю. Муравьи не терпят его запаха, поэтому вскоре исчезнут.

Кроме того, есть еще один способ. Нужно хорошо смешать чайную ложку борной кислоты, чайную ложку сахара и две чайных ложки воды. Затем предстоит расставить емкости там, где обитает много муравьев.