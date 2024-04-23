Общество 23 апреля 2024, 09:33 Названы шесть стран, куда россияне могут попасть без загранпаспортов АТОР: россияне могут поехать без загранпаспорта в шесть стран РИА «Новости»

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Эксперты АТОР назвали страны, для посещения которых россиянам не нужны не только визы, но и заграничный паспорт. Список привели на сайте ассоциации.

Россиянам порекомендовали отправиться на майские праздники в Белоруссию. Прямые рейсы в столицу Минска доступны из аэропортов Москвы и еще десяти городов России.

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Не понадобится заграничный паспорт при поездках в Казахстан и Киргизию. Из российской столицы есть несколько прямых рейсов в крупнейшие города этих республик.

Также в АТОР считают, что выходные в мае можно провести в Абхазии, Армении или Южной Осетии.

Ранее эксперты туристической отрасли рассказали о сложностях получения шенгенской визы для россиян. По их словам, после 2022 года сроки обработки документов увеличились, а условий для получения визы стало больше.