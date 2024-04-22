Путешествия 22 апреля 2024, 15:38 Без турагентств и нервов. Как самостоятельно получить «шенген» в 2024 году Глава турагенства Ансталь рассказала, что делать в случае отказа в «шенгене» Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

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Россиянам уже несколько лет непросто путешествовать в европейские и многие другие страны: из-за санкций отсутствуют прямые рейсы на некоторые направления, недружественные государства ужесточают или вовсе прекращают выдачу виз. Тем не менее многие умудряются не только ездить за границу, но и добывать необходимые документы без помощи сторонних организаций. Реально ли жителю России в 2024 году получить шенгенскую визу самостоятельно, выяснял «360».

Поездки в Европу в 2024 году

Несмотря на ограничения, путешествия за границу у российских граждан остаются одним из самых популярных вариантов отпуска. Вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал «360», что число людей, которые отправляются за рубеж, выросло на 150%.

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«Билеты остаются дорогими, однако за последний год они подешевели в несколько раз. Если раньше в Италию через Турцию можно было улететь за 120 тысяч рублей, то сейчас через Ереван это можно сделать за 40-50 тысяч», — пояснил спикер.

Что такое шенгенская виза и для чего она нужна

Такая виза разрешает пересекать границу государств, входящих в Шенгенскую зону, и находиться там определенное время. Документ упрощает паспортно-визовый контроль при путешествиях по этой территории даже при условии, что турист едет из одной страны в другую (внутри зоны).

Vladimir Baranov / Global Look Press

Шенгенское соглашение подписали в 1985 году. Сейчас в него входят 27 стран: Бельгия, Италия, Дания, Франция, Португалия, Швеция, Германия, Испания, Финляндия, Люксембург, Греция, Исландия, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Венгрия, Швейцария, Лихтенштейн, Хорватия.

С 31 марта 2024 года в список вошли еще два государства — Румыния и Болгария.

Где можно получить шенгенскую визу россиянину в 2024 году

ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией в 2022 году. Это означает, что процесс стал более долгим, дорогим, условий для получения «шенгена» прибавилось. Но это не значит, что виза перестала быть доступной.

«Сейчас получить „шенген“ самостоятельно вполне реально. Единственная сложность — процесс затянулся. И требуется больше моральных сил, но все возможно», — сообщила «360» руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь.

Гражданам России более-менее охотно выдают «шенген» в Австрии, Венгрии, Германии, Исландии, Португалии, Словении. У каждой страны есть свои тонкости и условия — все зависит от целей поездки и ее длительности.

MANDOGA MEDIA via www.imago-imag/www.imago-images.de / Global Look Press

«Я бы рекомендовал обращался за помощью в посольства европейских „стран — друзей по туристическому отдыху“. Это прежде всего Греция, Франция, Италия, Испания, Болгария. Они наиболее заинтересованы в туристах из России», — заверил в разговоре с «360» гендиректор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

Но есть и государства, которые официально отказались выдавать россиянам визы. Это Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия и Эстония.

Норвегия не делала заявлений, но «шенген» в этой стране получить сложно. Перечисленные страны могут делать исключения для особенно ценных работников или владельцев недвижимости из России.

Eduardo Parra/Keystone Press Agency / Global Look Press

Каких видов бывают шенгенские визы

Документы бывают разными в зависимости от целей поездки.

Тип А

В основном это транзитные визы. Их выдают гражданам неблагополучных стран, например Ирака или Афганистана. Такие визы позволяют находиться на территории международных аэропортов Шенгенской зоны.

Тип С

Их выдают для туризма, посещения родственников или краткосрочного лечения. Есть подвид такой визы — LTV (limited territorial validity), она действительна только на территории выдавшей ее страны.

Тип D

Документ требуется для временного проживания. Его могут выдать на срок не более 180 дней. Зачастую это рабочие или студенческие визы.

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Кроме того, визы различаются по сроку действия.

Одноразовая

Выдают для поездки в конкретную страну однократно. Документ можно получить на несколько дней либо более, но максимум на 55.

Мультивиза

Дает право въезжать в Шенгенскую зону неограниченное количество раз. Такой шенген позволяет находиться в зоне не более 90 дней в одном полугодии. Визу можно получить на квартал, полгода, год, два, три, четыре и пять лет.

В 2022 году россиянам перестали выдавать срочные визы — их оформляли в течение трех рабочих дней при уплате двойного консульского сбора.

Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

«Все страны дают документы на въезд на разные сроки. Это зависит от целей поездки. Похоже на лотерею. Иногда страна выдает ровно на 10 дней, на которые у человека билеты, а иногда везет и путешественник получает документ на два или три года. Кроме того, многое зависит от истории путешествий: например, первый ли раз человек едет в страну — на это обращают внимание», — отметила Ансталь.

Она предупредила, что сложно заранее предугадать, какой вид визы проще получить. Собеседница «360» посоветовала для поездок оформлять туристическую визу, потому что с ней «будет меньше заморочек»: не нужны подтверждения от родственников, пригласительные письма.

Freepik

Какие документы нужны россиянам для получения визы в 2024 году

Список документов зависит от цели путешествия. Самая распространенная — туристическая. Для ее получения нужны:

— заявление — его нужно заполнить латинскими буквами;

— загранпаспорт и его копии — перед подачей следует проверить срок действия;

— цветные фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра — лицо должно занимать не менее 70-80% общей площади снимка;

— медицинская страховка на сумму не менее 30 тысяч евро;

— паспорт гражданина Российской Федерации и его копии;

— распечатка подтверждения брони от гостиницы (или места, где вы остановитесь);

— распечатки купленных билетов;

— актуальная выписка с банковского счета или спонсорское письмо.

Минимальные суммы, которые должны быть на счете, для каждой страны разные. Например, Испания требует 108 евро на человека и отдельно 972 — на поездку, Франция — 65 евро с бронью отеля или 120 евро без нее.

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— справка из отдела кадров с места работы;

— оформленные последние три года визы;

— согласие на обработку персональных данных.

Для получения «шенгена» детям действуют особые, упрощенные условия.

Когда документы собраны, их нужно подать на оформление визы. Это можно сделать через визовый центр. Там есть возможность заказать дополнительное обслуживание, в том числе заполнение анкеты.

Новый объединенный визовый центр в Москве / РИА «Новости»

«Самостоятельно не так просто найти окно для подачи документов. Есть специально обученные боты, которые ищут свободные места. У туристических операторов все же есть возможности вносить документы и получать визы быстрее», — рассказал Арутюнов.

Оформить шенгенскую визу становится все легче и легче, подчеркнул Мкртчян. Визовые центры открываются по всей стране, совсем недавно появился испанский визовый центр в Ростове-на-Дону. Такие организации уже есть в крупных городах: Краснодаре, Оренбурге, Казани, Самаре.

Помимо визовых центров, документы можно подать в консульство страны, куда вы собираетесь поехать. Но перед посещением лучше узнать все условия на официальных сайтах или по телефону.

Визовый центр Италии в Москве начал прием документов на туристические визы / РИА «Новости»

За какое время до поездки следует начать оформлять «шенген»

Подать документы на получение «шенгена» лучше заранее, но не ранее чем за полгода до даты вылета.

«Закладывайте на получение визы не менее месяца. Если планируете поездку в июне, то как минимум в мае нужно подать документы. Хотя лучше перестраховаться: процесс может затянуться до двух-трех месяцев. Поэтому подготовьтесь заранее, чтобы точно успеть к поездке или решить проблему, если визу не одобрят», — уточнила руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь.

Мкртчян заметил, что получить визу можно в среднем за три недели.

До ковида скорости были другие — от двух дней до двух часов. Сейчас же три недели — это быстро. Алексан Мкртчян

Сколько стоит оформление шенгенской визы в 2024 году

С 2022 года стоимость визы выросла практически в два раз: с 35 до 80 евро. Также есть сервисный сбор визового центра — примерно две-четыре тысячи рублей. Если организация находится не в вашем городе, то потребуется доставка, а она тоже платная.

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Срок рассмотрения документов

Его увеличили с 10 до 15 дней (максимум — 45 дней).

Что делать, если отказали в шенгенской визе

Вместе с документами человеку обязаны выдать бланк с причиной отказа. Ее следует устранить и попробовать подать заявление снова. Будьте готовы к тому, что после отказа визовый сбор не вернут, а при повторной подаче документов его вновь придется платить.

Другой способ — подать апелляцию. Срок рассмотрения — один месяц.