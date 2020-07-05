Названы шесть опасных «глупостей» водителей

Не до конца закрытый капот автомобиля, выключенные ближние фары в темное время суток и даже неправильное расположение водителя за рулем могут привести к ДТП. Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов перечислил шесть «глупостей», которые совершают водители.

Некоторые автомобилисты, по словам Пименова, не до конца закрывают капот. Последствия такой забывчивости могут быль очень серьезными: капот может завернуться и разбить лобовое стекло и деформировать левую часть крыши. Но самое страшное — при открытии капота во время движении в один миг закрывается обзор водителя, пишет РИА «Новости».

Еще одна распространенная ошибка — это открыть двери автомобиля, предварительно не посмотрев на дорожный поток. Такая невнимательность может привести к ДТП и вырванной двери авто.

Частой ошибкой автомобилистов эксперт назвал и то, что водители иногда забывают включить ближний свет фар в темное время суток или же не выключают дальний свет перед встречными машинами. Это тоже может привести к аварии.

Неправильная затяжка болтов и гаек — это еще одна «глупость» водителей, и ее последствия могут быть очень опасными — колесо может попросту слететь по дороге. Пятая ошибка — это отсутствие контроля давления в колесах. Эксперт посоветовал вовремя заменять изношенные шины.

Шестой «глупостью» Пименов назвал неправильное расположение водителя за рулем. Ситуация на дороге может измениться в любой момент в доли секунды, напомнил специалист, поэтому «шанс уцелеть куда выше, когда вы сидите правильно».

Однако это не единственные ошибки автовладельцев. Оставлять детей одних в машине с закрытыми окнами может, особенно во время жары, тоже может быть смертельно опасным. Из-за подобного поведения несчастье чуть не случилось в одной из белгородских семей. Отец оставил ребенка в авто в +36 градусов.