Отец оставил ребенка в машине в +36. И поругался из-за разбитого окна

Оставлять детей одних в машине с закрытыми окнами может быть смертельно опасно, особенно во время жары. Несчастье чуть не случилось в одной из белгородских семей. Отец оставил ребенка в авто в +36.

Спасать годовалого малыша пришлось прохожим. Они разбили окно в автомобиле, вытащили ребенка наружу и позвонили в полицию и больницу. Ребенка увезла машина реанимации, рассказало издание «Подъем» со ссылкой на очевидцев.

В это время к машине вернулся ее владелец. И, как уверяют очевидцы, вместо того чтобы поблагодарить неравнодушных людей, стал возмущаться, что неизвестные разбили стекло в его автомобиле.

Жизни ребенка, по предварительным данным, сейчас уже ничто не угрожает. А в УМВДД России по Белгородской области начали проверку.