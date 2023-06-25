Общество 25 июня 2023, 14:05 Названы самые недорогие премиальные машины июня в России Carsweek перечислил семь самых недорогих машин премиум-класса в России Unsplash

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Благодаря параллельному импорту в Россию вернулись премиальные машины. Портал Carsweek перечислил самые недорогие машины премиум-класса в стране.

Первого места удостоилась Audi A3. Седан премиум-класса, которые начали продавать в России весной 2021 года, сейчас можно приобрести за три миллиона 757 тысяч 500 рублей. Машина имеет автоматическую коробку передач и систему переднего привода.

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«Сейчас в продаже есть авто с ПТС 2022 года», — уточнили в публикации.

Второе место занял Mercedes-Benz Citan. В России в продажу поступил автомобиль второго поколения 2023 года выпуска. Базовая комплектация стоит три миллиона 995 тысяч рублей.

Тройку лидеров замыкает снова Audi, но на этот раз модель A4 35 TFSI. Стоит она четыре миллиона 290 тысяч рублей.

Как отметил портал, в техническом плане эта модель не имеет весомых преимуществ перед предыдущим седаном. A4 имеет передний привод и роботизированную коробку передач.

Следующая в рейтинге снова Audi — модель Q3. Коробка «робот» и передний привод. Этот автомобиль стоит четыре миллиона 600 тысяч рублей.

В топ-7 также вошли Lexus UX стоимостью четыре миллиона 850 тысяч рублей, Mercedes-Benz A-Класс 200 за четыре миллиона 893 тысячи рублей и Mercedes-Benz GLA за 5,5 миллиона рублей.