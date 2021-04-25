Названы самые высокооплачиваемые вакансии для студентов в России

Аналитики изучили апрельские вакансии и выяснили, где студентов ждут самые высокие зарплаты. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Самыми высокооплачиваемыми предложениями в апреле стали хостес, официант, мастер по ремонту компьютеров, медсестра, менеджер по продажам и упаковщик пончиков.

«Обычно эти вакансии не требуют большого опыта работы, позволяют повышать квалификацию за счет работодателя, а также совмещать работу с учебой. <…> Высокую зарплату специалисты без опыта работы могут получать в сфере обслуживания», — рассказали эксперты.

В частности, хостес в Москве может зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц. От 150 до 180 тысяч рублей в месяц предлагают официанту в Сочи. В Перми мастер по ремонту компьютеров с минимальным опытом может получать до 100 тысяч рублей ежемесячно.

Медсестре в общественной организации Санкт-Петербурга предлагают до 150 тысяч рублей. В Екатеринбурге менеджеру по продажам готовы платить до 100 тысяч рублей, упаковщику пончиков — до 95 тысяч.

Ранее эксперты рассказали, что работники, которых привлекают для сверхнормативного труда, сверх обычного графика или расписания смен, могут рассчитывать на выплату двойного оклада.