Озвучена возможность получить двойной оклад за работу

Работники, которых привлекают для сверхнормативного труда, сверх обычного графика или расписания смен, могут рассчитывать на выплату двойного оклада. Это норма закреплена в Трудовом кодексе РФ. За работу в нерабочие дни 4–7 мая работники должны получить деньги в размере установленного им оклада.

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал судебный эксперт Юрий Капштык.

«При полностью сдельной зарплате работник не имеет оснований для выплат при нерабочих днях. При использовании схемы оплаты „оклад+сдельно“ работник получит расчет только по окладу, так как никакой продукции в эти дни он не выпускает» — разъяснил он.

Работники организаций, деятельность которых отнесена к непрерывным, продолжат трудиться в нерабочие, но и не праздничные дни. Никаких прибавок к зарплате у них не будет. К непрерывным относятся те производства, остановка которых несет угрозу безопасности, здоровью и жизни людей.

В целях сохранения тенденции сокращения распространения COVID-19 и укрепления здоровья граждан Российской Федерации президент страны Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.