Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Аналитики провели исследование и выяснили, что самую высокую зарплату в России предлагают директору в сфере IT — в среднем около 183 тысяч рублей в месяц. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сервис «Работа.ру».

«В среднем уровень заработной платы для техдиректора начинается от 135 тысяч рублей и может достигать 327 тысяч рублей. В обязанности такого специалиста входит контроль процесса разработки проектов, оптимизация производственных процессов и сопровождение внедрения нового ПО», — говорится в тексте исследования.

Также в рейтинг попали go-разработчики, которые занимаются разработкой приложений на языке программирования, разработанном внутри компании Google. Они работают с файловой системой. В России им готовы платить в среднем 165 тысяч рублей. Чуть меньше предлагают продакт-менеджерам — около 156 тысяч рублей. Они формируют стратегию развития продукта и управляют командой разработки.

Продуктовый дизайнер и UX/UI-дизайнер в России тоже могут получать высокую зарплату. Эти специалисты занимаются созданием дизайн-макетов, проектированием интерфейсов и исследованием поведения аудитории. Зарплата — 118 тысяч и 106 тысяч рублей соответственно. Главному инженеру, руководящему производственным персоналом на предприятии, работодатели готовы предложить в среднем 99 тысяч рублей.

В начале июня Росстат назвал российские регионы, где в начале 2021 года зафиксировали самые высокие среднемесячные зарплаты. На первом месте оказалась Чукотка. Средний доход жителей там составил 122,9 тысячи рублей.