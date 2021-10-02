Названы самые высокие зарплаты на удаленке

Самым высокооплачиваемым предложением работы в сентябре стала вакансия Android-разработчика от компании из Санкт-Петербурга. Подходящему на эту должность сотруднику готовы платить 500 тысяч рублей в месяц.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы «Зарплата.ру».

«Веб-компания в Санкт-Петербурге ищет на удаленку Android-разработчика с зарплатой от 500 тысяч рублей для развития нового направления в области крипто и dating-приложений», — сказано в описании вакансии.

При этом кандидат на это место, как отметил работодатель, должен не менее трех лет заниматься коммерческой разработкой мобильного приложения.

Такую же зарплату, как отмечают исследователи, готова заплатить директору по продажам компания, которая оказывает услуги по систематизации бизнеса.

Для того, чтобы получить эту работу, необходимо быть фанатом цифр, СRM, таблиц, системности и аналитики. Успешный кандидат помимо перечисленного должен обладать современным подходом к управлению.

Третью строчку занимает белорусская компания, которая занимается разработкой решением для банков. Аналитикам, которые будут работать в Москве готовы ежемесячно платить 400 тысяч рублей. От соискателей требуется опыт участия в проектах финансового профиля на аналогичной позиции от года.

Почти половине (49,6%) россиян в конце месяца не хватает до зарплаты пять тысяч рублей. Примерно каждый пятый (19,8%) назвал сумму в 20–25 тысяч рублей. И каждому десятому ежемесячно не хватает более 30 тысяч рублей. Накопления делают около 27,8% респондентов.