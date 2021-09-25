Россияне рассказали, сколько им не хватает до зарплаты в конце месяца

Почти половине россиян в конце месяца не хватает до зарплаты пять тысяч рублей. Только каждому третьему жителю страны удается укладываться в ежемесячный бюджет. Об этом со ссылкой на исследование университета «Синергия» сообщило РИА «Новости».

Почти 67% россиян не хватает ежемесячного дохода. И только 33% заявили, что их зарплаты достаточно для нормальной жизни.

Почти каждый второй (49,6%) признался, что в конце месяца для покрытия всех расходов не хватает около пяти тысяч рублей. Каждому пятому (20,6%) не хватает 10–15 тысяч рублей. Примерно столько же опрошенных (19,8%) назвали сумму в 20–25 тысяч рублей. И каждому десятому ежемесячно не хватает более 30 тысяч рублей.

Накопления делают около 27,8% респондентов. Каждый месяц по пять тысяч рублей откладывают 58,7% россиян. А 22% опрошенных кладут в копилку по 5–10 тысяч рублей. А 10,7% респондентов откладывают по 15–20 тысяч. Только 8,6% человек пополняют накопления более чем на 20 тысяч.

Россияне обычно копят на технику для дома, ремонт, отдых, автомобиль, на учебу детей. Многие откладывают деньги на случай непредвиденных расходов и подушку безопасности после пенсии.

Ранее россияне рассказали, какая зарплата им нужна для комфортной жизни.