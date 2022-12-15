Общество 15 декабря 2022, 04:38 Названы самые востребованные профессии 2022 года Head Hunter: врач, инженер и слесарь стали самыми востребованными профессиями в 2022 году Unsplash

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Врач, инженер, слесарь и программист названы самыми востребованными профессиями по итогам уходящего года, что подтверждается исследованием сервиса по поиску работы Head Hunter. Об этом сообщило РИА «Новости».

Эксперты проанализировали 7 миллионов вакансий. В топ-10 популярных вакансий вошли менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и кассиры, водители. Спрос также был на бухгалтеров, поваров, комплектовщиков товаров, сантехников.

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«Суммарно на 10 самых востребованных вакансий в России приходится третья часть от всего объема опубликованных предложений работы в течение 2022 года», — отмечается в исследовании.

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Самыми невостребованными оказались комплаенс-менеджеры и бортпроводники. Ранее аналитики рассказали, кто не будет отдыхать на Новый год. Среди них курьеры, аниматоры, продавцы, повара, официанты, упаковщики, журналисты.