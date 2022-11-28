Интересное 28 ноября 2022, 15:32 Россиянам рассказали о самых востребованных профессиях в Новый год Больше всего на новогодние праздники нужны курьеры, аниматоры и продавцы

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Новогодние праздники ассоциируются у большинства россиян с заслуженным отдыхом и праздничными каникулами. Меньше всего в Новый год отдохнут курьеры, аниматоры и продавцы, сообщили аналитики по поиску работу "Вечерней Москве".

Самыми востребованными в Новый год также являются работники на складах, повара, официанты и упаковщики. Отмечается, что в большинстве вакансий не требуется образование - важен только опыт.

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По данным аналитиков, московские кассиры и продавцы в новогодний период могут получить до 50 тысяч рублей за месяц.

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