28 ноября 2022, 15:32
Россиянам рассказали о самых востребованных профессиях в Новый год
Больше всего на новогодние праздники нужны курьеры, аниматоры и продавцы
Новогодние праздники ассоциируются у большинства россиян с заслуженным отдыхом и праздничными каникулами. Меньше всего в Новый год отдохнут курьеры, аниматоры и продавцы, сообщили аналитики по поиску работу "Вечерней Москве".
Самыми востребованными в Новый год также являются работники на складах, повара, официанты и упаковщики. Отмечается, что в большинстве вакансий не требуется образование - важен только опыт.
Реклама
По данным аналитиков, московские кассиры и продавцы в новогодний период могут получить до 50 тысяч рублей за месяц.
Реклама
Работа
Новый год
Реклама
Реклама