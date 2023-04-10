Общество 10 апреля 2023, 14:04 Названы самые трудные слова на «Тотальном диктанте» Слова «кардинально» и «сызмальства» стали самыми трудными на «Тотальном диктанте» РИА «Новости»

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Слова «кардинально» и «сызмальства» стали самыми трудными для участников прошедшего в России «Тотального диктанта». Об этом РИА «Новости» сообщила глава проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова.

«Среди самых частых ошибок пальма первенства за двумя словами. Это слово „сызмальства“, которое понятное, разговорное и народное, но мы выявили девять различных вариантов его написания. Вторым словом стало „кардинально“. Его упорно пытались написать как „координально“, — уточнила она.

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Руководитель новосибирской городской экспертной комиссии «Тотального диктанта» Марина Шпильман также подтвердила, что «сызмальства» стало лидером по числу допущенных ошибок, написал RT.

«Некоторые писали „с ызмальства“, другие „с измальства“. Встречался даже вариант „с ъ измальства“. Вообще, много вариантов было», — добавила Шпильман.

В Московской области в «Тотальном диктанте» участие приняли более четырех тысяч человек.