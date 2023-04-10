Подмосковье 10 апреля 2023, 11:58 Свыше 4 тысяч участников «Активного долголетия» написали «Тотальный диктант» в Подмосковье Министерство социального развития Подмосковья

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Участники проекта «Активное долголетие» присоединились к всероссийской акции «Тотальный диктант». Его написали свыше 4,5 тысячи пенсионеров Подмосковья.

В Минсоцразвития Подмосковья напомнили, что «Тотальный диктант» — это акция, направленная на любовь к родному языку и грамотности. Участники написали тест, посвященный русскому путешественнику и писателю Владимиру Арсеньеву.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения. По словам главы региона, сейчас в регионе зарегистрированы 10 миллионов человек.

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