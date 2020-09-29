Названы самые смертоносные трассы Москвы

Больше всего людей в Москве погибло в ДТП на МКАД. С начала года жертвами аварий на кольцевой дороге стали 53 человека. На втором месте — Калужское шоссе (10 погибших), а на третьем — Кутузовский проспект (пять жертв аварий).

«Мы провели определенные изыскания в части определения наиболее аварийно опасных магистралей в городе Москве. У нас большую часть погибших дает Московская кольцевая автодорога», — приводит РИА «Новости» слова врио начальника УГИБДД ГУМВД по Москве Алексея Диокина.

Он добавил, что в прошлом году на МКАД за восемь месяцев погибло на шесть человек больше, а на Калужском шоссе — на пять человек меньше. В авариях на Кутузовском проспекте в 2019 году смертельные травмы получили восемь человек.

В 2020 году в ДТП в Москве погибли всего 255 человек. Всего в столице за девять месяцев произошло 5536 аварий.

Ранее председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Максим Буре рассказал, что почти четверть всех погибших в ДТП в столице — это водители и пассажиры такси.