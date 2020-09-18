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    18 сентября 2020, 12:45

    Общественная палата: 23% ДТП в Москве происходят с такси

    Анастасия Кременчугская

    Максим Буре, председатель комиссии по транспорту столичной Общественной палаты, в беседе с радио «Говорит Москва» представил статистику ДТП в Москве.

    По его словам, 23% авария происходит с участием машин такси.

    «24% всех погибших в Москве при ДТП — это такси. 24% от всех раненных — это такси. Это просто цифры. Чтобы получить качественную услугу, там должен быть специалист. Это профессия. К этому надо относиться как к профессии», — поделился Буре.

    Он подчеркнул, что таксистам следовали бы следить за своим здоровьем тщательнее, чем они это делают сейчас.

    Новости SMI.FM