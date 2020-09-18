Общественная палата: 23% ДТП в Москве происходят с такси

По его словам, 23% авария происходит с участием машин такси.

«24% всех погибших в Москве при ДТП — это такси. 24% от всех раненных — это такси. Это просто цифры. Чтобы получить качественную услугу, там должен быть специалист. Это профессия. К этому надо относиться как к профессии», — поделился Буре.

Он подчеркнул, что таксистам следовали бы следить за своим здоровьем тщательнее, чем они это делают сейчас.