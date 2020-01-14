Названы профессии с самой большой зарплатой в России

Первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых массовых профессий в России заняли строители. Их средняя месячная зарплата составляет 49,8 тысячи рублей. В тройку лидеров вошли работники фитнес-индустрии и автобизнеса.

Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Авито работа». Представители фитнес-индустрии в среднем получают 47,7 тысячи рублей, занятые в автомобильном бизнесе работники — 46,1 тысячи рублей.

Сотрудники бухгалтерий и финансовых подразделений получают 29,9 тысячи рублей, административные работники — 29,6 тысячи рублей, занятые в сфере образования — 26,2 тысячи рублей. Среднее жалование работников массовых профессий в 2019 году составило 37,8 тысячи рублей. В 2018 год они получали на 6% меньше.

В результате исследования выяснилось, что в Москве и Санкт-Петербурге средние зарплаты намного выше, чем в регионах. Они составляют 57,5 и 47,9 тысячи рублей соответственно. Лидерами по размеру заработной платы в стране стали Екатеринбург (39,5 тысячи рублей), Новосибирск (38 тысяч) и Краснодар (37,9 тысячи). Наименьший заработок зафиксирован в Волгограде — 30 тысяч рублей.

В первой декаде января стало известно, что 74% работающих россиян недовольны своей зарплатой. Больше всего претензий по зарплате у рабочих — 80%.