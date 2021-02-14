Названы самые популярные виды мошенничества в интернете

Число мошенников в Сети увеличилось в 2020 году вместе с ростом рынка электронной коммерции на фоне пандемии. Большая часть мошеннических атак проводилась по стандартному сценарию покупки или продажи товаров в интернете. Об этом рассказали специалисты «Лаборатории Касперского» и эксперты «Тинькофф» в своем исследовании для Avito.

Одним из самых популярных видов интернет-мошенничества стал фишинг — создание поддельных копий известных сайтов. Всего за прошлый год было выявлено свыше 7,4 тысячи подобных ресурсов. В «Лаборатории Касперского» заявили, что за прошлый год заблокировали более 80 миллионов попыток перевести пользователей на фишинговые ресурсы, из них около трети были связаны с рассылками скама — объявлений о проведении акций и розыгрышей, рассказал RT.

Специалисты рекомендовали пользователям не доверять различным «щедрым» предложениям и не переходить по сомнительным ссылкам, создавать сложные пароли, проверять названия сайтов и регулярно обновлять приложения, сообщило Ura.ru.

Риелтор Оксана Полякова ранее назвала признаки обмана в объявлениях о сдаче жилья в аренду. Мошенники, как правило, занижают цену на 5–10% от рыночной.