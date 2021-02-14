Риелтор назвала признаки обмана в объявлениях по сдаче жилья

Мошенники, публикующие объявления о сдаче жилья в аренду, как правило занижают цену на 5-10% от рыночной. Такие объявления обязательно будут «от собственника», рассказала «Прайму» замдиректора департамента в «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.

Нередко этот «собственник» предлагает перейти для общения в мессенджер. Там жертву уговаривают перевести деньги.

«Важно помнить: никаких предоплат! Деньги можно отдавать только после подписания договора найма — как посреднику сделки, так и арендодателю», — отметила риелтор.

Кроме того, если квартира в объявлении стоит дешевле аналогичных, возможно, в аренде не учтены коммунальные платежи, добавила Полякова.

Тому, кто сам размещает объявление о сдаче жилья, мошенники тоже могут позвонить. За предоплату они готовы будут предложить на выбор подходящих арендаторов и провести показ квартиры.

«Далее понятно: деньги переведены, а сотрудник так и не появился. Правила те же — никакой предоплаты», — отметила Полякова.

В этом случае можно позвонить в агентство и уточнить, работает ли у них такой специалист.