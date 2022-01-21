Названы самые популярные виды кофе у россиян

Сервис доставки продуктов «Яндекс.Лавка» рассказал, какой кофе чаще всего заказывают. Об этом сообщила «Газета.ru».

Аналитики отметили, что спрос на кофе в 2021 году вырос по сравнению с 2020 примерно в два раза. Самым популярным остается кофе в капсулах.

Также в 3,5 раза выросли продажи кофе в дрип-пакетах. Также чаще стали заказывать растворимый. А вот молотый кофе, наоборот, стал менее популярным.

Среди сортов лидируют бразильский кофе, колумбийский и эфиопский. Также стали чаще заказывать кофейные бленды.

Ранее россияне стали чаще заказывать кондитерскую продукцию в сервисах по доставке еды. За девять месяцев продажи сладостей выросли до 5,7 раз.

В период с января по сентябрь 2021 года «Самокат» стал продавать в 5,7 раза больше сладостей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В «Яндекс.Еде» заметили, что заказы кондитерских изделий увеличились вдвое. Спрос на десерты в «Яндекс.Лавке» стал больше в 1,5 раза. Среди заказов больше всего оказывается шоколадных батончиков, мармелада, конфет, зефира и восточных сладостей.