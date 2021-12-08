Россияне стали чаще заказывать доставку сладостей

Россияне стали чаще заказывать кондитерскую продукцию в сервисах по доставке еды. За девять месяцев продажи сладостей выросли до 5,7 раз.

В период с января по сентябрь «Самокат» стал продавать в 5,7 раза больше сладостей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В «Яндекс.Еде» заметили, что заказы кондитерских изделий увеличились вдвое. Спрос на десерты в «Яндекс.Лавке» стал больше в 1,5 раза.

«Осенью кондитерские изделия показали самый заметный рост по объему продаж среди продуктовых категорий и обогнали кулинарию, которая долго лидировала по темпам роста», — привела газета «Известия» слова представителя «Яндекса».

Собеседник издания уточнил, что покупатели чаще всего выбирают готовые десерты и выпечку. В «Самокате» отметили, что среди заказов больше всего оказывается шоколадных батончиков, мармелада, конфет, зефира и восточных сладостей.

Увеличение спроса на сладости также подтвердили в торговой сети «Перекресток» и NielsenIQ. При этом диетолог-эндокринолог Института активного долголетия Mriya Life Institute Елена Бабанова предупредила, что злоупотребление сладким грозит развитием сахарного диабета, дисбактериоза и других заболеваний.