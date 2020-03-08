Названы самые популярные у россиянок профессии

Женщины уже давно летают в космос, водят автобусы и трудятся наравне с мужчинами. Но чаще всего представительницы прекрасного пола устраиваются работать продавцами и педагогами.

Большинство россиянок можно увидеть в рабочее время в магазинах. Согласно рейтингу RT, основанному на данных Росстата, профессию продавца выбирают 13,1% женщин. На второй строчке списка оказались должности в сфере образования. Учителями и воспитателями работают 10,1%.

Следующими идут профессии в сферах администрирования и бизнеса. В этой области заняты 9,7% жительниц России. На четвертом месте оказался средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3%). Медсестры замыкают пятерку лидеров с 6,7%. На конец третьего квартала 2019 года в России работали 35,5 миллиона женщин.

Сегодня, 8 марта, женщины смогут отдохнуть и насладиться морем цветов. По всей стране россиянок поздравляют с Международным женским днем. Президент Владимир Путин уже пожелал им счастья, любви и здоровья. Он отметил, что представительницы прекрасного пока умудряются все успевать, при этом оставаясь очаровательными, красивыми и женственными.