Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

«Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире», — сказал глава государства.

В Международный женский день Путин пожелал женщинам счастья, любви и здоровья. Президент отметил, что женщины умудряются все успевать, достигать успехов в работе или учебе, беречь домашний уют, при этом оставаясь очаровательными, красивыми и женственными.

Президент отметил, что способность женщин сопереживать, беззаветно любить и заботиться о близких поражает. По его словам, важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение.

«От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья. Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин, и мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот», — сказал глава государства.

Парламентарии от различных фракций ранее сошлись во мнении, что букет весенних цветов и хорошее настроение — это именно то, что мужчинам стоит дарить дамам в Международный женский день.

Сегодня мужчины по всей стране будут радовать женщин охапками цветов. Чтобы не растеряться в многообразии букетов, специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке.

А флорист раскрыл секреты ухода за цветами, чтобы они не завяли уже на следующий день. Оказывается, чтобы бутоны не свисали из вазы уже 9 марта, необходимо выполнять всего несколько простых правил.