Названы самые популярные подарки на Новый год. Лекарства на первом месте

В 2021 году многие собираются дарить родным и близким все связанное со здоровьем и гигиеной. Здесь речь идет о противобактериологических препаратах, салфетках, спреях. Причем эти же вещи россияне хотят с удовольствием найти под елкой.

«Впервые за долгие-долгие годы наблюдения, — ну, такого просто не было очень и очень давно», — отметил Коро.

По словам члена совета российской Гильдии маркетологов, подобные необычные запросы легко объясняются влиянием пандемии коронавируса.

Помимо лекарств спросом традиционно пользуются ювелирные украшения, одежда, бытовая техника, отметило ИА НСН. О таких подарках мечтают женщины. Мужчины же сейчас не особо думают о презентах, хотя не откажутся от дорогого алкоголя и гаджетов.

Большинство детей ждет под елкой гаджеты. В то же время родители готовы подарить им куклы, фрукты и сладости. При этом есть пункт, в котором мечты ребят и планы взрослых совпадают. Книга держится в рейтингах готовности делать подарки и в рейтингах ожидания детей третий год.

Около 20% россиян вовсе не планирует тратить деньги на подарки друзьям, коллегам и даже родственникам.

Ранее 37% граждан России захотели получить премию на Новый год. Ожидание дополнительных денег от работодателя перед праздником возросло.