facebook_pixel
    10 декабря 2020, 14:53

    Названы самые популярные подарки на Новый год. Лекарства на первом месте

    Алена Макаренко

    В списке наиболее популярных и востребованных подарков на Новый год в лидеры выбились медицинские товары — лекарственные препараты и средства гигиены. Такое происходит впервые за долгие годы. Об этом рассказал член совета российской Гильдии маркетологов Николас Коро, сообщил сайт NEWS.ru.
    Названы самые популярные подарки на Новый год. Лекарства на первом месте

    В 2021 году многие собираются дарить родным и близким все связанное со здоровьем и гигиеной. Здесь речь идет о противобактериологических препаратах, салфетках, спреях. Причем эти же вещи россияне хотят с удовольствием найти под елкой.

    «Впервые за долгие-долгие годы наблюдения, — ну, такого просто не было очень и очень давно», — отметил Коро.

    По словам члена совета российской Гильдии маркетологов, подобные необычные запросы легко объясняются влиянием пандемии коронавируса.

    Помимо лекарств спросом традиционно пользуются ювелирные украшения, одежда, бытовая техника, отметило ИА НСН. О таких подарках мечтают женщины. Мужчины же сейчас не особо думают о презентах, хотя не откажутся от дорогого алкоголя и гаджетов.

    Большинство детей ждет под елкой гаджеты. В то же время родители готовы подарить им куклы, фрукты и сладости. При этом есть пункт, в котором мечты ребят и планы взрослых совпадают. Книга держится в рейтингах готовности делать подарки и в рейтингах ожидания детей третий год.

    Около 20% россиян вовсе не планирует тратить деньги на подарки друзьям, коллегам и даже родственникам.

    Ранее 37% граждан России захотели получить премию на Новый год. Ожидание дополнительных денег от работодателя перед праздником возросло.