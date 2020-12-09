Более трети россиян заявили о желании получить премию на Новый год

37% жителей России рассчитывают на новогоднюю премию. Ожидание дополнительных денег от работодателя перед праздником выросло. В прошлом году на премию надеялись 30% сограждан, а получили - 28%.

Как сообщил РБК со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы, большинство респондентов планируют потратить праздничную премию на подарки или отложить ее. 11% россиян собираются на эти деньги отдохнуть и развлечься на январских каникулах. 10% опрошенных накроют на премиальные новогодний стол, а 8% — купят что-нибудь себе.

В 2019 году средний размер премии к Новому году в России составил 15 тысяч рублей. 63% получили меньшую сумму. Каждому третьему из них выплатили до пяти тысяч рублей. От 15 до 50 тысяч рублей получили 16% жителей России. Всего 7% принявших участие в опросе получили получили от работодателя более 50 тысяч рублей. 14% отказались называть размер премии и уточнили, что на работе их поздравили с праздником еще одной зарплатой.

Аналитики сервиса провели опрос в декабре 2020 года. В нем приняли участие более пяти тысяч человек из разных регионов России.