Часть россиян рассказали, что отметят Новый год с «воображаемым другом»

Среди россиян провели опрос на тему того, с кем они собираются праздновать Новый год. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на проект «Другое дело».

В исследовании поучаствовали 13 400 человек от 16 до 35 лет. 71,3% рассказали, что проведут праздник с семьей, 9,6% — с друзьями, 4,5% — одни или с «воображаемым другом». Менее 3% ответили как-то иначе: с партнером, с Дедом Морозом или Снегурочкой, в незнакомой компании или с коллегами.

«На вопрос „Как отпразднуете?“ 35,7% ответили „С огоньком“, 24,2% — „Бокал игристого и поспать“. Третьим по популярности (17,2%) был вариант „на ЗОЖе — на катке, в бане, с чаем“», — говорится в исследовании.