Названы самые ожидаемые подарки на Новый год

Член Гильдии маркетологов России Николас Коро перечислил подарки, которые стали самыми ожидаемыми в этот Новый год. Об этом сообщил NEWS.ru.

По его словам в их число вошли деньги, одежда и «наборы здоровья» — лекарства и антисептики. На втором месте оказалась парфюмерия, на третьем — продуктовые наборы.

Также популярный вариант — алкоголь или книги. Коро уточнил, что популярны в этом году будут и подарки с символикой наступающего года — тигром.

«У нас сейчас начинающийся бум народных промыслов. Поэтому тренд вышивок, рушников, рубах, расписных чаш настолько входит в моду, что мы видим и резкое повышение цен от 50% и выше на все», — добавил он.

Коро рассказал, что самый модный цвет сезона — лиловый. Поэтому наверняка вскоре появится много вещей этого цвета.

Ранее специалисты Российского экологического оператора (РЭО) дали рекомендации по тому, как встретить Новый год более экологично. Во-первых, специалисты советуют выбирать качественные игрушки и гирлянды, которые прослужат долго. Например, светодиодные огоньки непонятного происхождения могут в лучше случае протянуть до конца праздников.