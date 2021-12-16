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    16 декабря 2021, 11:23

    Эксперты дали шесть советов по экологичной встрече Нового года

    Редакция сайта 360°

    Многоразовые игрушки, дресс-код и отказ от подарков — специалисты Российского экологического оператора (РЭО) дали рекомендации по тому, как встретить Новый год более экологично.

    Эксперты дали шесть советов по экологичной встрече Нового года

    «Наступает приятная пора подарков, больших застолий, праздничного настроения и ярких красок. Но как и любой праздник, Новый год — это также про горы мусора, который образуется в результате масштабных гуляний. Мы подготовили несколько советов о том, как более экологично, с заботой об окружающей среде, встретить Новый год. Ведь моменты радости быстро пролетят и сменятся новыми, а неперерабатываемые одноразовые предметы еще долго будут разлагаться. Надеемся, все весело отметят и потом за собой правильно приберут. С наступающим!» — рассказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

    Во-первых, специалисты советуют выбирать качественные игрушки и гирлянды, которые прослужат долго. Например, светодиодные огоньки непонятного происхождения могут в лучше случае протянуть до конца праздников. Также стоит отдать предпочтение старым игрушкам, которые вешали еще ваши родители, бабушки и дедушки, тем более ретро снова вошло в моду. А еще игрушки можно сделать самим — из шишек, веток, цветной бумаги, фантиков от конфет, еловых лап, которые можно найти на официальном елочном базаре, там они буквально валяются под ногами.

    Во-вторых, чтобы украсить стол, вам нужно придерживаться простого правила — отказ от одноразовой посуды. В РЭО считают, что это не только неэкологично, но и некрасиво. Во время закупки в магазине откажитесь и от одноразовых пакетов, избегайте продукты в пластике под маркировкой «3» и «7», эти виды пластика опасны для природы. При готовке блюд надо знать меру, чтобы не выбрасывать лишние объедки и остатки еды, которые отправятся гнить на полигоны, разлагаясь и выделяя опасный газ метан.

    В-третьих, уделите внимание дресс-коду. Купить наряд на один раз — плохая идея, считают в РЭО. Но если хотите предстать на празднике во всем новом, то купите костюм, который вы захотите надеть еще не раз. Еще один вариант — это поискать в шкафу давно забытые наряды, наверняка одно из платьев подойдет.

    В-четвертых, стоит учитывать подарочные нюансы. Но здесь никаких трудностей, а даже наоборот, вы можете облегчить жизнь себе и близким. Поделитесь списком желаний на Новый год, чтобы никто не мучался в поисках верного подарка. Не дарите ничего лишнего, а наиболее экологичным подарком будет онлайн-перевод денег. Если вы все же купили подарок и к тому же хотите его красиво упаковать, то возьмите в качестве альтернативы оберточной бумаге ткань.

    В-пятых, РЭО советует отказаться от так называемых спецэффектов — хлопушек, воздушных шаров, бенгальских огней. Все это частицы пластика либо металл с наплынием, которые невозможно переработать. Альтернативой здесь выступают свечи и украшения.

    И последний совет от Российского экологического оператора — это сортировка посленовогоднего мусора. Важно раздельно собрать отходы, которые можно переработать и которые нельзя, а затем отнести в соответствующие баки. По мнению специалистов ППК РЭО, кто верно отсортирует отходы 1 января, того ждет гармония с природой целый год, а еще удовольствие от жизни.