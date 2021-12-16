Эксперты дали шесть советов по экологичной встрече Нового года

Многоразовые игрушки, дресс-код и отказ от подарков — специалисты Российского экологического оператора (РЭО) дали рекомендации по тому, как встретить Новый год более экологично.

«Наступает приятная пора подарков, больших застолий, праздничного настроения и ярких красок. Но как и любой праздник, Новый год — это также про горы мусора, который образуется в результате масштабных гуляний. Мы подготовили несколько советов о том, как более экологично, с заботой об окружающей среде, встретить Новый год. Ведь моменты радости быстро пролетят и сменятся новыми, а неперерабатываемые одноразовые предметы еще долго будут разлагаться. Надеемся, все весело отметят и потом за собой правильно приберут. С наступающим!» — рассказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Во-первых, специалисты советуют выбирать качественные игрушки и гирлянды, которые прослужат долго. Например, светодиодные огоньки непонятного происхождения могут в лучше случае протянуть до конца праздников. Также стоит отдать предпочтение старым игрушкам, которые вешали еще ваши родители, бабушки и дедушки, тем более ретро снова вошло в моду. А еще игрушки можно сделать самим — из шишек, веток, цветной бумаги, фантиков от конфет, еловых лап, которые можно найти на официальном елочном базаре, там они буквально валяются под ногами.

Во-вторых, чтобы украсить стол, вам нужно придерживаться простого правила — отказ от одноразовой посуды. В РЭО считают, что это не только неэкологично, но и некрасиво. Во время закупки в магазине откажитесь и от одноразовых пакетов, избегайте продукты в пластике под маркировкой «3» и «7», эти виды пластика опасны для природы. При готовке блюд надо знать меру, чтобы не выбрасывать лишние объедки и остатки еды, которые отправятся гнить на полигоны, разлагаясь и выделяя опасный газ метан.

В-третьих, уделите внимание дресс-коду. Купить наряд на один раз — плохая идея, считают в РЭО. Но если хотите предстать на празднике во всем новом, то купите костюм, который вы захотите надеть еще не раз. Еще один вариант — это поискать в шкафу давно забытые наряды, наверняка одно из платьев подойдет.

В-четвертых, стоит учитывать подарочные нюансы. Но здесь никаких трудностей, а даже наоборот, вы можете облегчить жизнь себе и близким. Поделитесь списком желаний на Новый год, чтобы никто не мучался в поисках верного подарка. Не дарите ничего лишнего, а наиболее экологичным подарком будет онлайн-перевод денег. Если вы все же купили подарок и к тому же хотите его красиво упаковать, то возьмите в качестве альтернативы оберточной бумаге ткань.

В-пятых, РЭО советует отказаться от так называемых спецэффектов — хлопушек, воздушных шаров, бенгальских огней. Все это частицы пластика либо металл с наплынием, которые невозможно переработать. Альтернативой здесь выступают свечи и украшения.

И последний совет от Российского экологического оператора — это сортировка посленовогоднего мусора. Важно раздельно собрать отходы, которые можно переработать и которые нельзя, а затем отнести в соответствующие баки. По мнению специалистов ППК РЭО, кто верно отсортирует отходы 1 января, того ждет гармония с природой целый год, а еще удовольствие от жизни.