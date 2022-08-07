Названы самые часто покупаемые россиянами марки машин в июне и июле

Жители России в июне и июле чаще покупали автомобили корейских марок Kia, Hyundai, а также отечественную Lada. Об этом со ссылкой на исследование компании «СберАвто» сообщило РИА «Новости».

При этом большинство автомобилей оказалось уже с пробегом. На долю Kia пришлось 12% от всех сделок, Hyundai приобрели 10% счастливчиков, а самые неприхотливые выбрали Lada (8%). Примерно 6% от общего числа продаж составили китайские бренды.

Самыми популярными моделями оказались Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Vesta и Lada Granta.

На автомобили с пробегом пришлось 94% всех сделок и 6% — на новые автомобили. Самое большое число машин приобрели покупатели Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска, Красноярска, Перми и Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что в России летом выросло число угонов автомобилей по сравнению с началом года. Самыми угоняемыми моделями стали Hyundai Tucson, Toyota Camry, Hyundai Santa Fe, Mazda 6, Kia Sportage, Hyundai Solaris и Lada Niva.