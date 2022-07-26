Стали известны марки самых угоняемых автомобилей в России

В России участились случаи угона автомобилей, их количество удвоилось по сравнению с началом года. Автовладельцы связывают это с дефицитом деталей и высокой ценой на них, об этом написали «Известия».

В опубликованном МВД отчете за первое полугодие похищено 4252 автомобиля. В январе украли 459 транспортных средств, в мае количество украденных машин составило 952, в июне похитили 917 машин. Предположительно, это связано с санкциями и ростом цен на запчасти.

По статистике Росгосстраха, самыми угоняемыми автомобилями стали Hyundai Santa Fe, Toyota Camry, Hyundai Tucson, Hyundai, Solaris, Kia Sportage, Mazda 6, Lada Niva.

Специалисты рекомендуют придерживаться определенных правил, чтобы обезопасить автомобиль от угона. Необходимо установить качественную сигнализацию и защищать механически. Это может быть замок капота, блокиратор руля или коробки передач. Не стоит ставить машину в глухих темных переулках, именно там чаще всего орудуют угонщики.